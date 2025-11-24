Reşat Nuri Güntekin’in "Çalıkuşu" romanındaki Feride karakterini anımsatan 25 yaşındaki fedakâr sınıf öğretmeni Ebrar Keler, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı köyünde, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini eğitimden mahrum bırakmamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen ve köy okulu öğretmeni olmayı lise yıllarından itibaren hayal eden Keler, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tüm tercihlerini Doğubayazıt’a yaparak, hem Ağrı Dağı’nın eteklerinde hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nın bulunduğu bu kadim ilçede çocukların yüreklerine dokunmak için yola çıktı.

"Köyüm" dediği 8 kilometrelik yol, öğretmen Ebrar’ın hayatını değiştirdi

Görev yeri belli olduğunda heyecanla Yılanlı köyüne gelen Keler, üç yıl önce başladığı mesleki yolculuğunu adeta bir sosyal gelişim projesine dönüştürdü. Birleştirilmiş sınıfların bulunduğu küçük okulda yalnızca ders anlatmakla yetinmeyen genç öğretmen, öğrencilerinin güvenli, keyifli ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için çok sayıda çalışma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen’in destekleriyle, önce okulun iç ve dış cephesinde bakım-onarım yapıldı. Keler, köylülerle birlikte duvarları boyadı, zemin düzenlemesi yapıldı. Öğrencilerin sık sık düştüğü çamurlu bahçeye parke taşı döşenmesi için kaymakamlıktan destek alındı. Parkenin taşınması ve döşenmesi de köylülerle el birliğiyle gerçekleştirildi.

Kendi elleriyle halı saha yaptı, oyun parkı kurdu

Öğrencilerin çamura düşerek sık sık yaralanması üzerine okul bahçesine çim saha yapılmasını talep eden Keler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden çim temin edilmesini sağladı. Zorlu serme işlemi jandarma ekiplerinin desteğiyle tamamlandı ve köy okulunun bahçesinde çocuklar için bir halı saha oluşturuldu. Bununla da yetinmeyen fedakâr öğretmen, okul bahçesini oyun parkıyla donattı, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği ortamlar oluşturdu. Yeşil bir bahçe hayalini gerçekleştirmek için dağ eteklerinden kendi elleriyle verimli toprak taşıdı, okul bahçesine çim tohumu ve güller ekti.

Köyde aile birliği oluşturdu: Ev ziyaretleri, doğum günü kutlamaları, etkinlikler

Öğrencilerin okula bağlılığını artırmak ve ev ortamlarını gözlemlemek için kapı kapı dolaşan Keler, köydeki aileleri evlerinde ziyaret etmeye başladı. Her öğrenciyle birebir ilgilenen genç öğretmen, çocukların doğum günlerini kutlayarak hediyeler aldı, ilkbahar aylarında dersleri bahçede işledi, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Ramazan ayında velilerden izin alarak öğrencilerini evinde ağırlayan Keler, onlarla iftar yaptı. Öğretmen arkadaşlarıyla birlikte köy çocuklarını ilk kez sinemaya götürdü, pizza yemelerini sağladı.

Spor takımı kurdu, çocukları turnuvalara taşıdı

Okulda futbol takımı kurarak öğrencilerine milli takım formaları alan Keler, ilk yıl köyler arası maçlar düzenledi. Geçtiğimiz yıl ise öğrencilerini profesyonel bir ekiple il turnuvasına taşıdı. Paslanan kale direklerini ve potaları gönüllü öğretmenlerle birlikte boyayan Keler, fileleri temin ederek spor alanlarını yeniledi.

29 Ekim gösterisiyle köy okulunu tarihe yazdırdı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında hazırladığı "Ay Yıldızlı Bayrağım" gösterisini ilçedeki stadyumda sergilemek isteyince İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen bu fikri hemen destekledi. Böylece, birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisini stadyumda gerçekleştirdi.

Okulu sanatla buluşturdu

Bir diğer hayali olan okul duvarlarını renklendirme projesi için ressamlarla iletişime geçen Keler’in çağrısına İstanbul’dan sanatçılar karşılık verdi. Sanatçılar köye gelerek duvarlara renkli resimler çizdi, öğrenciler için eğlenceli ve ilham veren bir eğitim ortamı oluşturdu.

Yılın en yenilikçi öğretmeni seçildi

Okulda yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren genç öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yılın en yenilikçi okulu ve öğretmeni" seçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen tarafından teşekkür belgesi, kaymakamlık tarafından ise başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Üç kadın öğretmen, 37 öğrenci ve büyük bir aile

Yılanlı köyünde 2 sınıf öğretmeni ve 1 okul öncesi öğretmeni görev yapıyor. Okulda 22’si kız, 15’i erkek olmak üzere toplam 37 öğrenci bulunuyor. Üç kadın öğretmenin fedakârlığı sayesinde köydeki minikler, eğitimden yoksun kalmadan umutla geleceğe hazırlanıyor. Genç öğretmen Ebrar Keler, tüm çabalarının sonunda yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiği öğrencilerine bakarak, mesleğine olan inancını her geçen gün daha da büyütüyor.

"Doğu görevini gönüllü görev yaptım"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu olan öğretmen Ebrar Keler, yaptığı açıklamada, "Liseden beri köy okulu öğretmeni olmak istiyordum. Üniversitede bu kararım kesinleşti. Atandığım ilk günden itibaren çocuklar için daha güzel bir okul ortamı kurmayı kendime hedef belirledim. Doğu görevini mecburiyet hissetmeden, isteyerek ve severek tercih ettim. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde hizmet etmeye hazırdım. Şu an ‘köyüm’ diyerek anlattığım bir yerdeyim ve burada velilerimle, öğrencilerimle büyük bir aileyiz. Hafta sonları bile bir arada etkinlikler yapabildiğimiz sıcak bir bağ kurduk."dedi.

Atatürk’ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." sözünün kendisine her gün rehberlik ettiğini, yorulduğu anlarda bu sözden güç aldığını dile getiren Keler, "Okulumuzda bilinçli, üretken, vatanına faydalı evlatlar yetiştirmek için emek vermeye devam ediyorum. Çocukların mutlu olduğu bir okul oluşturmak en büyük hayalimdi. Onların tebessümü bana her şeyi unutturuyor." diye konuştu.

Yılanlı köyünde, "Çalıkuşu" ruhunu taşıyan genç öğretmen Ebrar Keler, fedakârlığın ve adanmışlığın Anadolu’daki en güçlü örneklerinden biri olmaya devam ediyor.