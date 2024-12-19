Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kendisiyle tanışmak isteyen Alparslan Ortaokulu öğrencisi Eylül Irmak Aydın ve Piri Reis Ortaokulu öğrencisi Yusuf Emre Aydın’ı makamında misafir etti. Kökrek, 8. sınıf öğrencisi Eylül Irmak Aydın’ın gönüllü velisi oldu.

Annesi Semra Aydın ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i ziyaret eden iki kardeş, sıcak bir şekilde karşılandı.

Öğrencilere çikolata ikram eden Kökrek, onların eğitim durumları hakkında sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Eylül Irmak Aydın’ın gönüllü velisi olmayı kabul eden Kökrek, Alparslan Ortaokulu Müdürü Abdullah Atilla ile iletişime geçerek öğrencinin dersleri ve gelişimi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Eylül Irmak Aydın’a özel bir ders çalışma takvimi hazırlayan Kökrek, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Eylül Irmak Aydın’a okula giderek ders durumunu yakından takip edeceğini belirten Kökrek, özellikle kız çocuklarının eğitimine verdikleri önemi vurguladı.

Kökrek, "Tüm öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde alması için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın eğitim hayatında daha aktif rol alması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Eğitime yönelik bu tür gönüllü çalışmaların önemine vurgu yapan Kökrek, öğrencilerin geleceğine katkı sağlamak adına her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Eylül Irmak Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü’nün gönüllü velisi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, anne Semra Aydın ise Kökrek’e teşekkür etti.