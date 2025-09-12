DENİZLİ (İHA) – Denizli’de ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personellerine, ağır ruhsal hastalıklar ve şizofreni hastaların damgalanmasıyla mücadele hakkında eğitim verildi.

Adalet Bakanlığı Hasan Erbil Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri personellerine yönelik, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar tarafından ağır ruhsal hastalıklar ve şizofreni hastaların damgalanması ile mücadele hakkında eğitim düzenlendi.

Toplum Ruh Sağılığı Merkezleri tarafından damgalamanın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar, eğitimde şu bilgileri paylaştı: "Ağır ruhsal hastalıklarda, özellikle şizofrenide hastaların, toplum ve basın tarafından damgalanması ile mücadele kapsamında eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Damgalama (Stigma), bireyde utanç verici bir özellik olduğu anlamına gelen işarettir. Ruhsal hastalıklarda damgalanma fiziksel hastalıklardan farklıdır. Ruhsal bozukluklar kişinin düşünme, duygularını ifade etme ve sosyal ortamda ipuçlarını anlama gibi önemli insani özelliklerini değiştirir. ‘Şizofreni hastaları saldırgandır, şizofreninin tedavisi yoktur, şizofreni hastaları toplumdan uzaklaştırılmalıdır’ gibi ağır ruhsal hastalıklarla ilgili ön yargılar, damgalamaya katkıda bulunmaktadır"

Verilen eğitimlerin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kenar, "Topluma hastalığı tanıtmak, ailenin eğitimi ve desteklenmesi, medyanın olumlu değişiminin sağlanması, psikiyatrik rehabilitasyon alanlarında eğitim ve çalışmalar yürütülmektedir. Şizofreni hastalarından korkmayın, onlara destek olun ve hoşgörülü yaklaşın. Şizofreni hakkında bilgi edinin, hastalıkla ilgili olumsuz önyargılarınızı değiştirin. Çalışabilme ve üretebilme şansı tanıyın çünkü sizin çocuğunuz da bir gün şizofreni olabilir" dedi.

Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Erhan Kilik, bilgilendirmenin sonunda Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.