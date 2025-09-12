Batman’da sanal ortamda yasa dışı bahis içerikleri paylaştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman’da yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye sırasında sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 3 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler A.A., S.A. ve Ş.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların Batman’daki ikametlerinde yapılan ev aramalarında 3 cep telefonu, 4 SIM kart ele geçirilerek incelenmek üzere alındı.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.