Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ’Cennet Vatan Uğruna Can Veren Kahramanlarımız Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden destek aldı.

Hazırlanan proje, dernek binasında düzenlenen programla tanıtıldı. Vali Cahit Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın her yıl sivil toplum kuruluşlarına destek sağladığını belirterek, "Biz, şehit yakınlarımıza her türlü imkanı sunmak için gayret ediyoruz. Bu proje sayesinde hem çevre illerden gelecek şehit ailelerimiz Niğde’nin tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı bulacak, hem de Niğde’deki şehit ailelerimiz Mardin ve Şanlıurfa’ya giderek farklı şehirleri tanıyacak. Şehit yakınlarımızı en iyi şekilde ağırlamak, bizim en temel görevimizdir" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şehit ailelerini kutsal emanet olarak gördüklerini ifade ederek projenin önemine dikkat çekti. Özdemir, "Bu proje sadece Niğde’deki ailelerimizi değil, farklı illerdeki şehit yakınlarını da şehrimizde misafir etme imkanı sağlayacak. Onları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Ayrıca Niğde’deki ailelerimiz için de çeşitli geziler düzenlenecek. Projemiz, İçişleri Bakanlığı’mızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Niğde Belediyesi ve Valiliği’mizin iş birliğiyle hayata geçiriliyor" şeklinde konuştu.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir de proje ile ilgili bilgi vererek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Demir, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi’ne projemize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Belediyemizin desteğiyle şehit ailelerimiz için piknik programı organize edeceğiz. İç Anadolu’daki şehit aileleri derneklerini Niğde’de misafir ederek bir günlük konaklamalı kültürel ve tarihi geziler düzenleyeceğiz. Böylece Niğde’nin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, şehit ailelerimiz için Mardin ve Şanlıurfa’ya gezi planlıyoruz. Projemizin toplam maliyeti 509 bin lira, bunun 144 bin lirasını ise Niğde Belediyesi karşılayacak" dedi.

Tanıtım toplantısına Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir katıldı.