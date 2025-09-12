Nepal’de geçtiğimiz hafta başlayan ve şiddetli çatışmalara sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Nepal’de geçtiğimiz hafta sosyal medya platformlarına uygulanan yasak nedeniyle başlayan protestolarda can kaybı artıyor. Nepal Polis Sözcüsü Binod Ghimire, şiddetli çatışmalara sahne olan protestolarda can kaybının 51’e yükseldiğini bildirdi. Ghimire ölenler arasında 9 mahkumun ve 3 polisin bulunduğunu söyledi. Polis sözcüsü, "Yaklaşık 13 bin 500 mahkum kaçtı, bazıları yeniden yakalandı ve 12 bin 533’ü hala firarda" ifadelerini kullandı.

Nepal ordusu, ayaklanma sırasında yağmalanan ve protestocuların otomatik silahlarla görüldüğü olaylar sırasında 100’den fazla silahın geri alındığını açıkladı.

Sosyal medya yasağı

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp uygulamalarının da aralarında bulunduğu 26 sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta ülkede erişime kapatılmıştı. Başkent Katmandu ve pek çok şehirde yasak haberinin yayılmasıyla başlayan "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. Gösterilerde, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmeler üzerine hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.

Başbakan Oli ve İçişleri Bakanı Lekhak istifa etmişti

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise salı günü istifa ettiğini açıklamış, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla bu kararı aldığını belirtmişti. Protestocular, Salı günü parlamento binasını, büyük devlet binalarını ve bir Hilton Oteli’ni ateşe vermişti.