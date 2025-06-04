Van İl AFAD Müdürlüğü görevlileri tarafından Bitlis Genç Kızılay ekibine "Afete Hazırım" projesi kapsamında eğitim verildi.

Projenin önemli paydaşlarından biri olan Bitlis AFAD Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen programda, genç gönüllüler afetlere hazırlık konusunda kapsamlı bir eğitim süreci geçirdi. Etkinlik boyunca gönüllüler; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında uygulamalı eğitimler aldı. Eğitimlerde; temel afet bilinci, tahliye yöntemleri, ilk müdahale, acil durum planlaması ve kriz anı yönetimi gibi hayati öneme sahip başlıklar ele alındı.

Eğitim faaliyetlerinin temel amacı, afet farkındalığını artırmak ve bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayarak toplumsal dayanıklılığı güçlendirmek olarak belirlendi. Bitlis AFAD Müdürü Kerem Oruk, gençlerin bu tür eğitimlerle bilinçlendirilmesinin afetlere karşı en önemli önlem olduğunu vurgulayarak, bu tür projelere olan desteklerinin süreceğini ifade etti.

Eğitimlerin ardından Bitlis Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, Van AFAD ve Bitlis AFAD ekiplerine gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.