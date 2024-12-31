Eskişehir AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya ziyarette bulundu.

Eskişehir AFAD İl Müdürü Çoşkun, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hamamcı ve İl Müdürü Çoşkun, afet hazırlık ve afet acil durum planları gibi konular üzerine bilgi alışverişinde bulundu. İnönü ilçesinin afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi ve hızlı müdahale sistemlerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen görüşmede, ileriye yönelik önemli adımların atılması da değerlendirildi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Başkan Hamamcı, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.