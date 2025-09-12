Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen akciğer kanseri tedavisine yönelik proje, Teknofest 2025’te finalist oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin ve doktora öğrencisi Ayşegül Türkkol’un paydaşı olduğu proje, Teknofest 2025 Onkolojide 3T kategorisinde finalist olmaya hak kazandı. "Ses ve Işık Kombinasyonu ile Akciğer Kanserine Karşı Yeni Nesil Sono-Fotoduyarlaştırıcı Sentezi, Fotofiziksel, Sonokimyasal ve Sono-Fotokimyasal Özellikleri ile In Vitro Çalışmaları" başlıklı proje, ADÜ Temel Tıp Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’nda yürütüldü. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü ile ortak gerçekleştirilen çalışma kapsamında, akciğer kanseri tedavisinde Sono-Fotodinamik Terapi için kullanılabilecek yeni nesil bir duyarlaştırıcı ajan geliştirildi.

Konu ile ilgili Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden (ADÜ) yapılan açıklamada "Üniversitemiz, bilimsel araştırmalarda yenilikçi yaklaşımlarıyla sağlık alanına değer katmaya devam ediyor. Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.