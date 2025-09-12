İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 1 Haziran 2025’te bisiklet sürerken yorgun mermiyle hayatını kaybeden Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Olayda kullanılan silah, balistik incelemeyle belirlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa Suruç’taki Barış Parkı’nda 1 Haziran 2025’te bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Olayın ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede düğün, araç konvoyu, tören veya kutlama yapan kişileri mercek altına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, kamera görüntüleri ve düğün adreslerinin titizlikle incelendiği soruşturma kapsamında, Sami Yusuf’un öldüğü bölgeye yakın bir törende silah kullanıldığı tespit edildiğini belirtti.

BALİSTİK İNCELEME KATİLİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis, şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yaparak 9 silah ele geçirdi. Ele geçirilen silahlar, Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda balistik incelemeye gönderilirken yapılan analizlerde, Sami Yusuf’un ölümüne neden olan kurşunun F.K. adlı şüpheliye ait silahtan çıktığı kesinleşti. Şüpheli, derhal gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1966396509504590288

“HİÇBİR KUTLAMA BİR ÇOCUĞUN CANINDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yorgun mermi tehlikesine dikkat çekerek, “Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir” ifadelerine yer verdi.