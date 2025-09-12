Muğla’nın Milas ilçesindeki maden sahalarında 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve MAPEG’in uygulama esasları kapsamında ilk zeytin ağacı bilimsel yöntemlerle taşındı. Ankara Üniversitesi Teknokenti bünyesinde projelendirilen uygulamada yenilikçi yöntemler kullanıldı ve taşınan ağaçların tamamı yeni yerlerine uyum sağladı.

Enerji arz güvenliği sağlanırken, zeytin varlığının korunmasının ekonomik ve kültürel açıdan kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin şeffaflık ilkeleriyle yürüttüğü süreçte yapılan pilot taşıma uygulaması, zeytin ağaçlarının yılın 365 günü taşınabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın akademik makale olarak yayımlanması bekleniyor.

"Zeytinler 1-2 yıl içinde meyve verecek"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, "Taşıma işleminin birinci ayını geride bıraktık ve sonuçlarını almaya başladık. Tek bir ağacı bile kaybetmedik. Bu çalışma zeytin ağaçlarının her mevsim taşınabileceğini ortaya koyuyor. Ağaçlarımız yapraklı şekilde taşındığı için adaptasyon süreci hızlandı ve 1-2 yıl içinde yeniden meyve verecekler" dedi.

Muhtarlar sahada inceleme yaptı

Sürecin şeffaf yürütülmesi amacıyla kurulan Muhtarlar Danışma Kurulu, taşınan dokuz zeytin ağacını yerinde inceledi. Karacaağaç Muhtarı ve kurul sözcüsü Dursun Uysal, "Dal ve filiziyle taşınan zeytinlerin yeni yerlerine nasıl tutunduğunu gördük. Bu süreç bizler için umut verici, taşınan zeytinlerin köylere zenginlik katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 başarı sağlandı"

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu ise, "Taşıma sürecinde yüzde 100 başarı elde edilmesi çok kıymetli bir veri. Bu sonuç, zeytin taşımanın bilimsel temelde yürütüldüğünü gösteriyor. Amacımız enerji arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda zeytin varlığını korumak" açıklamasında bulundu.

Taşınan ilk zeytinlerin yeni yerlerine adaptasyon süreci başarıyla tamamlanırken, proje sonuçlarının bilimsel makale olarak yayımlanması bekleniyor.