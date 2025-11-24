Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), yükseköğretim ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ile Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kasırga'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; meslek yüksekokulları ile kamu kurumları arasında yürütülebilecek ortak projeler, öğrencilerin staj ve uygulama imkanlarının artırılması, tarım ve kalkınma odaklı akademik ve uygulamalı çalışmaların geliştirilmesi ile kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi gündeme alındı. Görüşmede, bu iş birliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimine sağlayacağı katkıların önemine vurgu yapıldı.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, kamu kurumlarıyla kurulan koordinasyonun öğrencilerin motivasyonu ve mesleki ilerlemesine önemli katkılar sağladığını belirterek Kaymakam Murat Karataş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kasırga'ya destekleri için teşekkür etti.

Toplantı, günün anısına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kasırga'ya hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, ADÜ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ve Öğr. Gör. Mehmet Serdar Gür katıldı.