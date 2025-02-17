Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticaretine bir darbe daha vuruldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yapılan titiz takip ve araştırmalar sonucunda şüpheli bir şahsın satışa hazır vaziyette paketlenmiş halde uyuşturucu maddeleri gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan şüpheli Ö.Y.'nin üzerinde yapılan aramada; 19,14 gram metamfetamin maddesi,  42 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: igf