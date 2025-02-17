Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticaretine bir darbe daha vuruldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yapılan titiz takip ve araştırmalar sonucunda şüpheli bir şahsın satışa hazır vaziyette paketlenmiş halde uyuşturucu maddeleri gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan şüpheli Ö.Y.'nin üzerinde yapılan aramada; 19,14 gram metamfetamin maddesi, 42 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.