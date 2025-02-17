Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya performansındaki güçlü konumunu koruyarak bir kez daha zirveye yerleşti.

Dijital alandaki etkili iletişim stratejisiyle öne çıkan Gaziantep, 1-15 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan BoomSacial tarafından yapılan analizlerde sosyal medya etkileşimi, takipçi geri dönüşleri ve içerik başarısı açısından büyükşehirler ve belediye başkanları arasında en üst sıralarda yer aldı.

Fatma Şahin, sosyal medyada güçlü performansını sürdürüyor

Büyükşehir belediye başkanları arasında yapılan sıralamada, Fatma Şahin toplam 328 bin 969 etkileşimle en çok etkileşim alan isimlerden biri oldu. Facebook, X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarında aktif paylaşımlar yaparak geniş bir kitleye ulaşan Şahin, özellikle Instagram’da 168 bin 854 etkileşim alarak dikkat çekti.

En çok ilgi gören paylaşımlarından biri, sosyal belediyeciliğin sahaya yansımasını gösteren içerikler oldu. Instagram’da yayımlanan "En güzel Antep ağzı, Aktif Yaşam Merkezimizin Amca ve Teyzelerinden öğrenilir" paylaşımı, 19 bin 736 beğeni ve 204 yorum alarak büyük bir etkileşim yakaladı.

Gaziantep Büyükşehir belediyesi, Türkiye’de liderliğini pekiştiriyor

Büyükşehir belediyeleri arasında yapılan sosyal medya performans analizine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 600 bin 893 toplam etkileşimle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Belediyenin özellikle Instagram’da 565 bin 540 etkileşimle en çok etkileşim alan büyükşehir belediyesi olduğu görüldü.

En dikkat çeken içeriklerden biri, "Aktif Yaşam Merkezimizde yaş almış büyüklerimizin sıcak sohbetleri" temalı paylaşım oldu. 158 bin 253 beğeni ve 790 yorum alan bu gönderi, Türkiye’de büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek etkileşim oranına ulaşarak Gaziantep’in dijital alandaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Dijital başarı devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin, sosyal medya kullanımında gösterdikleri sürekli yükselen performanslarıyla Türkiye’deki diğer büyükşehir belediyeleri için önemli bir örnek olmaya devam ediyor. Daha önce de dijital alanda güçlü bir etkileşim yakalayan Gaziantep, bu başarısını yenileyerek dijitalleşen dünyada yerel yönetimlerin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma gücünü en iyi şekilde değerlendiren şehirlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.