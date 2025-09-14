Adıyaman Üniversitesi’nde 2025-2026 akademik yılı başlarken, öğrenciler çiğ köfte ikramıyla karşılandı.

Adıyaman Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına yeni öğrencilerini karşılayarak başladı. Adıyaman Üniversitesini tercih eden öğrenciler, yurt giriş kapısında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş tarafından karşılandı. Karşılama etkinliğinde öğrencilere Adıyaman’ın coğrafi işaretli ürünlerinden Kahta bademi, peynirli irmik helvası ve etsiz çiğ köfte ikram edildi. Adıyaman’ın misafirperverlik geleneği ve zengin mutfak kültürü gençlere tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, yaptığı konuşmada yeni akademik yılın önemine vurgu yaparak, "Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası üniversitemizin toparlandığını, öğrencilerimizin güvenli bir üniversiteye geldiğini, yüzde yüz hazır bir üniversiteye geldiğini hissettirmek, velilere güven duygusunu vermek, devletimizin şefkat yüzünü göstermek amacıyla bugün bu programı yapıyoruz. Adıyaman’ın yerel ürünleri çiğ köfte ile bademimizle öğrencilerimizi, velilerimizi karşılıyoruz. Velilerimize öğrencilerimizin önce Allah’a, sonra üniversitemize, bizlere emanet olduğunu dile getirerek velilere hoş geldin diyoruz" dedi.

Kars’tan eğitim için Adıyaman’a gelen Şilan Duman, "Kars’tan geldim, çok güzel buldum. Girişte bizi çiğ köfteyle karşıladılar. Çok güzeldi. Her şey şu an çok güzel. Biraz heyecanlıyım ilk gün olduğu için" diye konuştu.