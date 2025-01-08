Adıyaman’da 1.21 promil alkollü sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan alkollü sürücülere yönelik denetimler devam edecek.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da Demokrasi Parkı önünde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil sürücüsü, 1.21 promil alkollü çıktı.

Uygulama noktasında yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilince, polis ekipleri tarafından alkolmetre ile ölçüm yapıldı.

1.21 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9.267 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan alkollü sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.