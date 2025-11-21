Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 2025 Yılı Refiklik Eğitim Programı kapsamında yürütülen ve 2 ay süren ’aday mühendis refiklik eğitimleri’ sona erdi.

Bölge Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürleri tarafından verilen eğitimlerde; sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik mevzuat çerçevesindeki uygulamalar, kamuoyuna karşı sorumluluklar, devlet memurluğu bilinci, kurum içi uyumun sağlanması ve Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) hizmetlerinin işleyişine ilişkin konular ele alındı.

Eğitim sürecinin sonunda aday mühendisler için değerlendirme sınavı yapıldı. Sınavda başarılı olan adayların, İşletme Müdürlüklerinde 4 ay sürecek ikinci aşama eğitimlerine devam edecekleri bildirildi.