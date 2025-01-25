Adana’da Ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık narenciye ağaçlarını erken uyandırırken barajlardaki doluluk oranı düştü.

Adana’da 30 dereceyi bulan sıcaklıklar narenciye ağaçlarını erken uyandırdı. Mart ayında tomurcuklanıp açması beklenen ağaçlar Ocak ayında çiçek açtı. Kozan Barajı’nda da yağış olması nedeni ile doluluk oranı kritik seviyede görüntülendi.

“Havaların sıcak gitmesi tarım açısından ciddi bir kriz”

Yüksek Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, Adana geneli yaşanan sıcaklık, baraj ile sulama yapılan alandaki üretim ve verim kaybına dikkat çekerek, “Bu aslında iklim krizinin bir sonucu. Dünyanın farklı yerlerinde yağışlar görülebilirken Anadolu coğrafyasında yağış yok. Şuan mevsim normallerin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar var. Dışarı çıkan vatandaşlarımız ne güzel hava var dese de şuan bu havaların sıcak ve yağmursuz gitmesi tarım açısından ciddi bir kriz” dedi.

“Narenciyeler çiçek açmış durumda”

Kurtaran, Kozan Barajı’nda su havzasında barajın dolmama riski olduğunu kaydederek, “Baraj üzerinden sulanan tüm alanlarda üretim ve kalite sıkıntısı olma riski şuan çok yüksek. Normalde sert çekirdekli, narenciye ürünlerinde erken çiçek açması ile ilkbahar geç donlarında ciddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Bölgede ilk ürün ve ikinci ürün yağmursuzluk bu derece olursa ilk ürün ekimi ve sebze ekimine de izin verilip yapılamaz. Şuan seralarda müdahale edilebilir beki ama damlama yapan çiftçiler toprağı nemli tutarak belki ağaçların geç uyanmasına destek olabilir ama şuan narenciyeler çiçek açmış durumda” diye konuştu.