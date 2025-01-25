Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal faaliyet gösteren kurumların birbiriyle uyumlu çalışmalar yürütmesi ve ortak projeler geliştirebilmesi amacıyla ‘Tarım paydaşları iş birliği koordinasyon toplantısı’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarıma verilen desteklerin gözden geçirilerek sonuç odaklı, performansları ölçülebilir hale getirilmesi amacıyla ‘Tarım paydaşları iş birliği koordinasyon veri ve bilgi edinimi toplantısı’ düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hagel, Buski BESAŞ ve Tarım Peyzaj AŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda, Bursa’da tarımsal faaliyet gösteren kurumların birbiriyle uyumlu, tamamlayan ve destekleyen çalışmalar yürütmesi ele alındı. Belediye ile diğer kuruluşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin projelere yansıtılması konularının da konuşulduğu toplantıda, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacına yönelik birlikte düşünme, sorgulama ve problem çözme kabiliyetinin geliştirilmesi, yenilikçi ve yeni değerler oluşturan fikirlerin ve çalışmaların yürütülmesi görüşüldü.

Toplantıda ayrıca kentin beşeri, mali, fiziksel ve teknolojik kaynaklarının ve hizmetlerinin etkin, verimli ve entegre bir şekilde yönetilmesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Plan’da yer alan; H7.3 Tarım Sektöründe Sunulan İyileştirici ve Geliştirici Hizmetleri Artırarak Yerel Ekonomiyi Desteklemek hedefinin gerçekleştirilmesi konuları da tartışıldı.