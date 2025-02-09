Soğuk kış günlerinde donmuş göllerden kaçan flamingolar, Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü’nde konaklıyor. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip binlerce flamingo lagünde görsel şölen sunuyor.

’Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, flamingoların yanı sıra 108 kuş türünü konuk ediyor.

Göçmen kuşların Türkiye’deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan lagünün misafirleri geldi. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü’nü renklendirdi. Lagün üzerinde sürü halinde uçan flamingoların gökyüzü dansı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

"Burası bir kuş cenneti"

Dron ile havadan görüntülenen flamingolar, lagüne ayrı bir güzellik katıyor. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Türkiye’nin en büyük lagünü olan Akyatan Lagünü’nün öneminden bahsederek, "Burası 108’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bir kuş cenneti bu lagün. 145 kilometrekarelik bir alanda Flamingolar buraya süslüyor. Burası çok önemli bir yer. Doğal özelliklerini koruyan özel bir alan burası. Flamingolar, kışın özellikle donmuş göllerin olduğu bölgelerden Akyatan Lagünü’ne geliyorlar. Burada kuş çeşitliliği çok fazla" ifadelerini kullandı.

"Kuşların yaşam alanlarına çok fazla dahil olmamak lazım"

Akyatan Lagünü’ndeki kaçak kuş avcılığına da değinen Başkan Karataş, "Burada yıllar önce kuş neslini azaltacak kaçak avcılık yapıldı. Artık devletimizin aldığı tedbirlerle denetimler sıkılaştı ve cezalar çok yüksek. Bu kaçak avcılığın önüne geçildi. Burada kuş türlerinin doğal alanını bozmamak gerekiyor. Kuşlar çok özel, güzel ve görmek önemli ama onların yaşam alanlarına da çok fazla dahil olmamak lazım" diye konuştu.