Mersin Erdemli’de açılan kurslarda eğitim alanların yaptığı resimler görücüye çıktı, ressamların eserlerini aratmadı.

Erdemli Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında açıklan kurslarda yapılan resimlerle "Yağlı Boya Resim ve Rölyef Sergisi" düzenlendi, sanatseverler ilgi gösterdi. Yağlı boya ve rölyef tekniği ile yapılan özel ve nadir eserlerin yer aldığı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Sergide hayvan figürleri, doğa manzaraları, insan portreleri gibi birçok eser yer aldı.

Kültür ve sanat etkinliklerini Erdemli halkına her daim ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemli Belediyesi’nde eğitim gören kursiyerlerimizin yapmış olduğu yüze yakın eserin açılışını gerçekleştirdik. Bütün vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz" dedi.

Sergiyi çok beğendiğini aktaran Fatma Baldan, "Gezerken çok güzel hissettim. Herkesin eline emeğine sağlık. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Serginin çok güzel olduğuna değinen Zeren Yanıkdoğan, "Bence çok güzel bir sergi, resimler üç boyutlu çok güzel" derken Osman Gazi Gültekin de, "Tablolar çok güzel olmuş. Ellerine sağlık yapanların. Böyle şeylerin daha fazla olmasını isteriz. Çok güzel olmuş yani. Büyük bir zevkle gezdik, gördük. Tekrardan yapanların eline sağlık diyelim" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezen Veysel Zorlu da, "Güzel eserler, Erdemli’miz için de güzel olmuş. Aslında insanların toplu olan yerlerde böyle şeylerin yapılması, insanlarımızı daha da bu tarz şeylere yönlendirir. Kursiyerlerimizin de eline sağlık" ifadelerini kullandı.