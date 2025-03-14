Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlardaki akıllı hız destek sistemi ve alkol kilidi gibi güvenlik sistemlerine ilişkin yönetmelik hazırladı. Yeni yönetmelik, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araçlarda, alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacağı belirtildi.