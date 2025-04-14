Niksar Devlet Hastanesi’nde 95 ve 99 yaşındaki iki hasta, kalça kırığı ameliyatlarının ardından yürüyerek taburcu edildi.

Niksar Devlet Hastanesinde başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Kalça kırığı nedeniyle hastaneye başvuran 95 ve 99 yaşındaki iki hasta, tüm risklere rağmen başarılı operasyonlar sonucunda sağlığına kavuşarak yürüyerek taburcu oldu. Niksar Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Op. Dr. İlhan Kaan Çelebi ve Op. Dr. Melih Kurar, büyük bir titizlikle planladıkları operasyonları başarıyla gerçekleştirdi. Hastalar, ameliyatın ardında fiziksel olarak hızla toparlanarak destekle yürümeye başladı. Niksar Devlet Hastanesi’nin bu örnek başarısı, ileri yaştaki hastaların da doğru müdahale ve profesyonel bakım ile yeniden hayata tutunabileceğini gösterdi.