Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosikletlere yönelik denetimde 12 araç trafikten men edilirken, kural ihlali yapan sürücülere toplam 165 bin TL ceza kesildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte huzuru bozan motosikletlere yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik Şube ekiplerince ilçe genelinde Cumhuriyet Meydanı, Gazi Bulvarı ve DSİ kavşağında yapılan uygulamalarda özellikle tescilsiz, plakasız ve abartı egzoz kullanan motosikletler hedef alındı. Denetimler kapsamında toplam 12 motosiklet trafikten men edilerek kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Kontrollerde RGM Moto Gusto markalı 60 ADD 861 plakalı motosiklet sürücüsü B.A.G.'ye; plaka gizleme, abartı egzoz, havalı korna ve LED donanımı gibi ihlallerden dolayı 146 bin TL trafik cezası kesildi. Uygulama sonucunda 12 sürücüye toplamda 165 bin TL idari para cezası uygulandı. Kurallara uymayan ve tescilsiz olduğu belirlenen motosikletler, çekiciler yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek trafikten men edildi.