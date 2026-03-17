Yunusemre Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Manisa'daki nöbetçi doktorları unutmayarak Başkan Semih Balaban'ın teşekkür mesajıyla birlikte Türk kahvesi hediye etti. Belediye ekipleri tarafından Manisa'daki kamu ve özel hastanelerde dağıtılan kahveler, özellikle nöbet sırasında görev başında olan doktorlara moral oldu. Başkan Balaban'ın Tıp Bayramı'nı kutlayan notunun da yer aldığı hediyeler, sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği hayati sorumluluğa dikkat çekerek, 'İnsan hayatını emanet ettiğimiz hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan nöbetçi doktorlarımıza küçük de olsa bir teşekkür sunmak istedik' ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında doktorlarla kısa sohbetler eden belediye ekipleri, Başkan Balaban'ın selamlarını ileterek tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Tıp Bayramı'nda görev başında olan hekimler ise bu anlamlı jest için Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.