Beylikdüzü'nde bir lahmacun ustası, 63 metre uzunluğunda hazırladığı lahmacun ile Guinness Dünya Rekorları'na girerek adını tarihe yazdırdı.

Özenle hazırlanan dev lahmacun, hem uzunluğu hem de lezzetiyle görenleri hayrete düşürdü. Günler süren hazırlık sürecinde özel olarak hazırlanan hamur ve iç harç kullanılırken, lahmacunun pişirilmesi de büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Rekor denemesi sırasında vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ortaya çıkan 63 metrelik lahmacun, rekor tescilinin ardından dilimlenerek katılımcılara ikram edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerin ardından rekor onaylanırken, bu başarı Türk mutfağının dünya çapındaki tanıtımına katkı sağladı. Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem görsel şölen sundu hem de yerel lezzetlerin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Lahmacun ustası Ramazan Çimen, 'Birazdan burada çok sayıda vatandaşımız ve noterimizin huzurunda dünyanın en uzun lahmacunu yapacağımızı kanıtlayacağız. Aslında amacımız Türk mutfağının gözde lezzeti lahmacunu uluslararası alanda tanıtarak hak ettiği değeri bulması. Ben ve 40 kişilik ekibim hazırız, onlara sonsuz güven duyuyorum. Kısa sürede süreci tamamladık. Bizden önce bir rekor denemesi yok diye düşünüyorum, dünyada ilk biz olacağız. 63 metre aynı lezzet, aynı kalitede olacak. Çok heyecanlıyım açıkçası ve ekibime güveniyorum' dedi.