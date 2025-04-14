Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sıcaklıkların 20 dereceye çıktığı Alanya’da güzel havayı ve denizin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler kendilerini Kleopatra plajına attı. Deniz sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Alanya’da turistler denizin keyfini çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler gemi turlarına çıkarken, kimi turistler ise havanın güzel olmasıyla güneşin tadını çıkardılar.

Öte yandan, İzmir’den tatil için Alanya’yı tercih eden İbrahim Ergin, "İzmir Karşıyaka’dan geldim. Nisan ayının Alanya’da güzel olacağını düşündük. Hava sıcaklığı İzmir’e göre biraz daha iyi. Eşimle beraber tatil için Alanya’yı tercih ettik" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte plajda bulunan esnafın da yüzü gülüyor. Kleopatra plajında işletme sahibi olan Uğur Uysal, "Geçen hafta havaların kötü gitmesinden dolayı ne yazık ki turistleri istediğimiz gibi ağırlayamadık. Bugün itibarıyla artık sezonumuz açıldı diyebilirim. Turistlerin en çok istediği şey güzel hava güneşli hava, o da bugün itibarıyla başladı" şeklinde konuştu.

Alanya’da hava sıcaklığının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.