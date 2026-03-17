Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Almus ilçesinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilere ait iş yeri, ikamet ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 429 adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 23 adet bandrolsüz boş makaron, 13 kilogram kıyılmış açık tütün ile 135 adet 100 gramlık kaçak tütün paketi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö. ve C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.