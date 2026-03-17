Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretiyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldiği günden bu yana benimsediği üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle ziyaretleriyle vatandaşla birebir temas kuran Başkan Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor. Son olarak Kabe-i Mescit Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu; mahalle muhtarı Atilla Karşıyaka, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle birlikte bölgeyi adım adım gezdi. Vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinleyen Yazıcıoğlu, ilgili birimlere gerekli talimatları yerinde verdi.

Başkan Yazıcıoğlu: 'Tokat'ı altın yıllarına kavuşturacağız'

Sahada yürütülen çalışmaların belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirten Başkanı Yazıcıoğlu; 'Mahalle ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Mahalle Muhtarımız Atilla Karşıyaka, belediye başkan yardımcılarımız ve teknik ekiplerimizle mahallemizi adım adım dolaşarak, mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini yerinde inceledik. Tokat'ımızda uzun süredir özlenen aktif, çözüm odaklı ve vatandaşla iç içe yönetim anlayışının yeniden güç kazandırarak, ayırmadan ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Tokat'ımızı hak ettiği altın yıllarına tekrar kavuşturmak için canla başla sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.