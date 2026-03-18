Tokat Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getiriyor. Uygulama kapsamında, bayramın 1, 2 ve 3'üncü günü olan 20-21-22 Mart günlerinde tüm şehir içi halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca bayram arifesi olan 19 Mart'ta, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için saat 10:30'dan itibaren Cumhuriyet Meydanı'ndan mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, 'Tokat'ımızda Ramazan Bayramı'nın bereketini, mutluluğunu hep birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Sosyal ve üretken belediyeciliğimizin bir gereği olarak, bayram süresince halk otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecek. Bayram arifesi 19 Mart'ta mezarlıklarımıza otobüs seferlerimiz olacak. Bayramın 1, 2 ve 3'üncü günü boyunca tüm şehir içi halk otobüslerimiz ücretsiz olacak. Bayram ziyaretlerimiz kolaylıkla yapılabilsin, değerli büyüklerimizin elleri öpülsün, gönüller bir araya gelsin, bayramın neşesi şehrimizin dört bir yanında çoğalsın istiyoruz. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum' dedi.