Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, paylaştığı video ile şehitleri anarak, 'Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek' mesajı verdi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle anlamlı bir video paylaştı. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden kahramanlara vurgu yapıldı. Çanakkale ruhunun simgelerinden olan Kınalı Ali'nin hikayesinin de yer aldığı paylaşımda, 'Geçmişten günümüze bu topraklar için canını feda eden kahramanların ruhuyla bir ölür, bin diriliriz' ifadelerine yer verildi. Tüm şehitlerin rahmetle, gazilerin ise minnetle anıldığı paylaşım, polis ekiplerinin Tokat şehitliğini ziyaretine ait görüntüler ile son buldu.