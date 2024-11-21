Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Çetin Aslan ilerleyen yaşına rağmen üzüm bağlarında budama yaparak ekmeğini kazanıyor. 50 yıldır ailesini bağlarda budama yaparak geçindiren Aslan’ın çalışma azmi de gençlere örnek oluyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çoğu yaşıtı evden çıkamazken üzüm bağlarında budama yaparak ekmeğini kazanan 82 yaşındaki Çetin Aslan çalışma azmi ve dinçliğiyle gençlere adeta taş çıkarıyor. "Eski toprağa kırağı vurmaz" diyen Çetin Aslan, her gün dayı başı ile budak işinde çalışıyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan Çetin Aslan, "Sağlığım yerinde olduğunca, elim ayağım tuttuğunca budak ve diğer bağ işlerini yaparak geçimimi sağlıyorum. Çalışmaktan hiç mi hiç yılmam. 50 yıldır evimin geçimini bu şekilde sağlıyorum." dedi.

Çalışmasıyla gençlere örnek olan Çetin Aslan’ın dayı başı olan Necati Coşkun ise şunları söyledi: "Yıllardır benim ekipte çalışır. Her işi severek yapar. Bizim içinde bir numara. Çetin Amcamızın çalışmasından son derece memnunuz. Bizler yorulsak bile, ’Bağ sırasını bitirelim sonra dinlenelim’ diyerek işine devam eder."