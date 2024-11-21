Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, zararlı böceklerle biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarları da 4 milyon 256 bin 234 adet Rhizophagus Grandis yani terminatör böcek üretildi.

Artvin’de ladin ormanlarına 1970’li yılarda giriş yapan ve büyük zarar veren Dev Kabuk Böceği (Dendroctonus micans) ile biyolojik mücadelesinde kullanılan Rhizophagus Grandis (Gyllenhal), 1985 yılından 2024 yılına kadar laboratuvar şartlarında üretilerek Dev Kabuk Böceği’nin zarar yaptığı sahalara verilerek doğal denge sağlandı.

1985 yılından 2024 yılı sonuna kadar Artvin, Ardanuç ve Şavşat’ta bulunan laboratuvarlarda üretilen 4 milyon 256 bin 234 adet terminatör böcek zararlı böcek D.micans’ın karşı sahalara verildi.

2005 yılı itibariyle doğal denge sağlandı ancak doğal olayların bir sonucu olarak D.micans’in artış gösterdiği alanlara takviye amaçlı kısıtlı olarak üretilen R.grandis takviye edildi.

Üretilen R.grandis’lerin 958 bin 678 adedi Trabzon’a, 179 bin 250 adedi Erzurum’a ve 71 bin adedi Giresun Orman Bölge Müdürlüklerine verildi.

R.grandis’in laboratuvar şartlarında üretilmesi için ortalama her yıl 800 bin det D.micans’ın ergin ve larvaları köylülere ücret karşılığında toplatılarak mekanik mücadele yapılıyor.

R.grandis üretiminde, Larvadan üretim metodu, erginden üretim metodu ve kutu metodu olmak üzere 3 metot uygulanıyor.