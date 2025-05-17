Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, altyapı yetersizliklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 100. Yıl Mahallesi’nde bir vatandaşın evi, banyo giderlerinden taşan su nedeniyle su altında kaldı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaş, yaşadığı mağduriyeti ve yetkililerin ilgisizliğini dile getirdi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, mahalledeki rögar kapaklarının yağış sonrası taştığı, suyun ise evin içine kadar dolduğu belirtildi. Vatandaş, "Rögarlarımız taşıyor. Ne gelen var ne giden," diyerek tepkisini dile getirirken, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, vidanjör ile tahliye işlemi gerçekleştirdi. Ancak müdahale sonrası vatandaşa bin 353 Türk Lirası 71 kuruşluk hizmet bedeli yansıtıldığı öğrenildi. Yağış sonucu oluşan zararın kamu kaynaklarıyla giderilmesi gerektiğini düşünen vatandaşlar, kesilen bu ücret karşısında şaşkınlık yaşadı.

Mahalle sakinleri, benzer taşkınların her yağışta tekrarlandığını ifade ederek, altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ve mağduriyetlerin artık son bulmasını istediklerini belirtti.

Özellikle yoğun yağış dönemlerinde ortaya çıkan bu tür sorunlar, bölgede altyapının gözden geçirilmesi gerektiğine dair çağrıları da beraberinde getirdi.