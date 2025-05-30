Türkiye Çevre Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, Manisa Meteoroloji Müdürü Emrullah Bayraktar, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, Çevre, şube müdürleri ile kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törende konuşan İl Müdürü Gürocak, bu yılın temasının "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" olduğunu söyleyerek, "Çevre kirliliğinde farkındalığın artırılması tüm dünyada 5 Haziran Dünya Çevre Günü, içinde bulunduğumuz hafta da ülkemizde Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu sene Çevre Haftasını ’Plastik Kirliliği ile Mücadele’ teması ve ’Çevrene İyi Bak’ mottosuyla kutlayacağız. 1900’lü yılların başlarında icat edilen plastiğin kullanımı dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmıştır. Plastik kullanımının yaygınlaşmasıyla oluşan çevre sorunu öyle büyük hale gelmiştir ki, bugün sekizinci kıtanın okyanuslardaki plastik çöplerden oluştuğu bilinmektedir. Plastik kullanımının azaltılması ve plastik atıklarının ’Sıfır Atık’ prensibi doğrultusunda yönetiminin sağlanması önem arz etmektedir. Plastikleri mümkün olduğunca kullanmamalı, kullanım sonucu oluşan plastik atıkların da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Plastik kirliliği ile hep birlikte mücadele ederek bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için miras değil, emanet bilinciyle korumalıyız. Öyle ki, ’Gölgesinde otur amma, yaprak senden incinmesin. Suyundan içtiğin vakit kaynak senden incinmesin’ yaklaşımıyla çevremizi korumalıyız." dedi.

Hafta etkinlikleri Manisa Cumhuriyet Meydanında Manisa Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik ve ’Sıfır Atık’ gurubu tarafından kurulan sergi ve atölye etkinliklerinde plastik atıkların nasıl değerlendirilebildiği workshop ile öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrencilerde çevre bilinci sağlanmasında yönelik yapılan etkinlikte öğrencilere ve vatandaşlara Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından defne fidanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tişört ve şapka dağıtımı gerçekleştirildi.