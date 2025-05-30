Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, bir otomobil sürücüsü, aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edince durumu Hanönü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri araç sürücüsüne ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla aracın motor kısmında annelerinin doğurduğu iki yavru kedi kurtarıldı. Kediler, ekipler tarafından anneleriyle birlikte güvenli bir alana alındı.