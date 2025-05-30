Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programı’nda koruyucu aile sayısının artışına dikkat çekerek, "2002 yılında 515 çocuğumuz koruyucu aile yanındayken şu anda bu rakam bu gönül seferberliği sayesinde 10 bin 617 rakamına ulaştı. İstanbul ise gurur kaynağımız çünkü İstanbul’da bin 164 ailemiz, bin 282 evladımıza koruyucu ailelik yapmakta" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da düzenlenen Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Programına katıldı. Programda Bakan Göktaş’ın yanı sırada İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Vali Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, kadın muhtarlar ve koruyucu aileler de hazır bulundu.

Fatih’te bulunan Neslişah Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her çocuk sevgiyle, güvenli bir aile ortamında büyümeyi hak ediyor. Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bunu yaşama imkanı bulamayan evlatlarımız için koruyucu aile hizmeti en önemli çözümlerden biridir. Bu model, aslında bizim kültürümüzde çok eskilere dayanır. ’Komşu çocuğuna sahip çıkma’ ruhu, ’akrabanın yetimine kol kanat germe’ geleneğinin sistemli hale gelmiş biçimidir. Koruyucu ailelik sayesinde, biyolojik ailesinden uzak kalan çocuklarımız, sıcak bir yuvaya, sevgi dolu ellere kavuşuyor. Bu yolda en büyük desteği ise Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiden görüyoruz" dedi.

"Gönül Elçileri Projesi" ile bugün 10 bin 617 çocuğumuza 8 bin 876 ailemiz, şefkat yuvası oldu"

Koruyucu aile sayısı hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "Onun himayelerinde yürütülen ’Gönül Elçileri Projesi’ ile bugün 10 bin 617 çocuğumuza 8 bin 876 ailemiz, şefkat yuvası oldu. 2002 yılında 515 çocuğumuz koruyucu aile yanındayken şu anda bu rakam bu gönül seferberliği sayesinde 10 bin 617 rakamına ulaştı. İstanbul ise gurur kaynağımız çünkü İstanbul’da bin 164 ailemiz, bin 282 evladımıza koruyucu ailelik yapmakta. Gönül Elçileri Projesi, UNICEF tarafından umut vadeden proje olarak değerlendirildi. Biz de, Eylül ayında 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu projeyi tüm dünyaya tanıttık. Dünyanın dört bir yanından gelen gönül elçilerimize, First Ladylere, ayrıca diğer bakanlara, UNICEF’in ev sahibi de bu projemizi tanıttık. İyi uygulama örneği olarak UNICEF tarafından örnek gösteriyor Türkiye modeli. Ve bu konuda küresel düzeyde seferberlik çağrısında bulunduk. Ayrıca, koruyucu aile modelimiz, Özbekistan’da ve Azerbaycan’da bugün doğrudan uygulanan bir model. Bu ülkeler koruyucu aile modelimizi kendi ülkelerinde uygulamaya başladılar. Bu anlamda, sizlerin çabası, sadece çocukların değil. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına da dokunan evrensel bir mesaj haline geldi" ifadelerini kullandı.

"TÜİK verilerine göre, 6-17 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 14’ü akran zorbalığına maruz kalıyor"

Son zamanlarda gündeme gelen akran zorbalığı konusundan da söz eden Bakan Göktaş, "Risklerden biri de son zamanlarda sıkça gündeme gelen akran zorbalığıdır. Ben bu programı vesile kılarak sizlere de aslında biraz akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyorum. TÜİK verilerine göre, 6-17 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 14’ü akran zorbalığına maruz kalıyor. Özellikle görme, duyma, öğrenme gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarda bu oran yüzde 27. Bu çok ciddi ve hepimizi endişelendiren bir tablo. Bakanlık olarak, çocuklarımız için okulda, evde ve dijital dünyada güvenli alanlar oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan aile içi ilişkilerden ekonomik sıkıntılara, eğitimden psikososyal desteğe uzanan ihtiyaçları bütüncül perspektiften ele alıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul’da ulaştığımız koruyucu aile sayısını hep beraber yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz"

Kadınlara seslenen Bakan Göktaş, "İstanbul’un nüfus yoğunluğu ve çeşitliliği, bize daha yenilikçi modeller geliştirme sorumluluğunu yüklüyor. 2025 itibarıyla İstanbul’da ulaştığımız koruyucu aile sayısını, inşallah hep beraber yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe, sizlerin emekleri ve koruyucu aile ağımızla birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Var mısınız" diye konuştu. Programda konuşan bir koruyucu anne de duygularına hakim olamayıp ağladı. Koruyucu aile yanında büyüyen 28 yaşındaki Şeyma Danışman ise, hayatından bahsederek koruyucu ailenin önemine dikkat çekti.