Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan Merkez Halk Kütüphanesi’nin genel okuma salonunu yeniledi ve kütüphane bünyesinde çocuk kütüphanesi oluşturdu.

Ülke genelinde 106 şubesi bulunan ve 1965 yılında kurulan Afganistan Halk Kütüphaneleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, TİKA tarafından başlatılan proje kapsamında uzun süredir bakımsız kalan Merkez Halk Kütüphanesi yenilendi. Çalışmalarla hem mevcut Genel Okuma Salonu modernize edildi hem de çocuklar için özel olarak tasarlanmış yeni bir kütüphane bölümü kuruldu.

Yenilenen kütüphane bölümlerinin teslim töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan Bilgi ve Kültür Bakan Yardımcıları Atikullah Azizi ve Hayatullah Muhacir Ferahi, Kütüphaneler Genel Müdürü Hafız Nimetullah Muntazir, bakanlık yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun, kütüphanelerin toplumların eğitim seviyesini yükselten önemli merkezler olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek, onları okumaya teşvik edecek bir ortamı hep birlikte inşa etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan ise TİKA’nın 2005 yılından bu yana Afganistan’da birçok kalkınma projesine imza attığını belirterek, "Bu projeyle Merkez Halk Kütüphanesinin genel okuma salonunu yeniledik, ayrıca çocuklar için ayrı bir kütüphane salonu kurduk. Artık araştırmacılar ve genç okuyucularımız daha modern ve verimli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

Afganistan Bilgi ve Kültür Bakan Yardımcısı Azizi de Türkiye ile Afganistan arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek, "Bu anlamlı destek için TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.