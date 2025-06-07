Bir süredir tedavisi devam eden, Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti.

Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti. Duayen iş adamı Kibar’ın cenazesi, 8 Haziran Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Sanayiinin gelişiminde büyük görevler üstlenen Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde öncü yatırımlara imza attı. Sanayinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında çok sayıda insanın hayatına dokunan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. İş dünyasında güven, dürüstlük, çalışkanlık ve inovasyon gibi değerlere büyük önem veren Kibar, çalışanlarıyla sık sık bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan bir lider olarak tanınıyordu. "Güven En Değerli Servet" adlı bir otobiyografik eseri de bulunan Asım Kibar, 92 yıllık ömrüne birçok başarı sığdırdı.

Asım Kibar kimdir?

1933 yılında Kayseri’de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı ve 1964-1970 yıllarında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

1970 yılında demir ticaretine başlayarak İstanbul’da aile şirketini kuran Asım Kibar, günümüzde toplam 24 şirketi bünyesinde bulunduran Kibar Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 1997 yılında Siyaset Dergisi tarafından "Yılın İşadamı", 1998 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "Yılın İşadamı", 1998 yılında Kayseri Sanayi Odası tarafından "Özel Ödül", 1999 yılında Nokta Dergisi tarafından "Yılın İşadamı" ödüllerine layık görüldü. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından "Commandatore Liyakat Nişanı", 2016 yılında ise Capital ve Ekonomist Dergisi tarafından "Türk İş Dünyası Onur Ödülü" takdim edildi. Kibar ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyesiydi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kibar, 2014 yılından günümüze kadar Kibar Topluluğu bünyesindeki aktif iş hayatına Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam ediyordu.