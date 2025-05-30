Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, ’Sigarayı bırak, hayatını değiştir’ sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl genelinde 17 ilçede yürütülen çalışmalarda halkı bilinçlendirmeye yönelik stantlar kurulup, broşürler dağıtılırken, vatandaşlara karbon monoksit ölçümleri de yapıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile birlikte sigarayı bırakan bir kamu görevlisine başarı belgesi, Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Dr. Ayşe Pınar Balcan’a ise teşekkür belgesi takdim etti. Etkinliklerin ardından Zeren ve ekipler, işletmelere ve ticari taksilere yönelik dumansız hava sahası denetimlerinde bulundu.

Denetimler sırasında sigara kullandığını beyan eden vatandaşlara karbon monoksit ölçümü ve nikotin bağımlılık testi uygulandı. Sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme yapılarak tütünle mücadelede bireysel destek sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Zeren yaptığı açıklamada, "Tütün kullanımı, önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumak büyük önem arz etmektedir" dedi.

Manisa’da 2025 yılı içerisinde 28 bin 628 denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Zeren, "Bu denetimlerde kapalı alanda tütün ürünleri tüketen kişi ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimler 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Vatandaşlarımızın ALO 184, ALO 112 ya da Yeşil Dedektör uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilirler. Manisa’da şu anda 26 aktif sigara bırakma polikliniği bulunuyor. 7 polikliniğin daha faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. 2025 yılı içinde 2 bin 446 kişi sigarayı bırakma polikliniklerine başvuruda bulunurken, bin 861 kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlandı, 230 kişi ise sigarayı bırakmayı başardı." diye konuştu.

Zeren, "Tütünle mücadele, yalnızca kurumların değil, toplumun her kesiminin sorumluluğudur. Gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam bırakmak için tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya davet ediyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay İl Temsilciliği ve Kızılay İlçe Başkanlığı ile iş birliği yapılarak kurulan stantlarda vatandaşlara Fagerström testi, karbon monoksit ölçümü ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.