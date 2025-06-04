Yunusemre ilçesinde kurban kesim yerleri belli oldu. İlçede ayrıca arife günü 2 noktada pazar kurulacak. Belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bayram süresince teyakkuzda olacak.

İlçede vatandaşların Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için çalışan Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Yunusemre’de vatandaşlar, Laleli, Karaköy, Horozköy ve Muradiye Pazaryeri ile İtfaiye bahçesinde kurbanını kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara askılık, poşet, çay ve su dağıtımı yapılacak. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak.

Arife günü pazar 2 noktada kurulacak

İlçede ayrıca arife günü Muradiye ve Horozköy pazarı kurulacak. Vatandaşlar bayram öncesi alışverişlerini bu pazarlardan yapabilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için birimlerimizce çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.