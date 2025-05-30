Dünyanın önde gelen sanatçılarından da biri olarak kabul edilen Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid’in, 1960 yılında yaptığı yağlıboya eseri İstanbul Havalimanı’nda sergilendi.

İstanbul Havalimanı, uluslararası aktarma merkezi olmasının yanı sıra sanatla da yolcularına özel bir deneyim sunuyor. Birçok önemli sanatçının eserlerinin sergilendiği İGA ART sergi alanında bugün ise 20’nci yüzyılın en büyük kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Türk ressam ve heykel sanatçısı Fahrelnissa Zeid’in hayatını anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi yolcularla buluştu. Zeid’in 1960 yılında yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eseri yolcuların büyük ilgi gördü.

Arşiv fotoğrafları, sergi afişleri, biyografi fragmanları, kronolojik akışlar ve hareketli görüntülerin de yer aldığı serginin açılışı İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın tarafından yapıldı. Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Fahrelnissa Zeid, Türk sanatında gelenekselcilik ve modernliği harmanlamış ve dünya çapında tanınan özgün eserleriyle Anadolu’nun kültürel mirasını yeni nesillere ve coğrafyamızın ötesine ulaştırmada önemli bir rol oynamıştır. Doğu ve Batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak tanınan Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçidir. Dünyayı kutuplaştırmak, farklılıkları vurgulamak son derece kolaydır. Asıl zor olan, farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden insanlara aynı anda hitap edebilmektir. Bunu başarmanın en güçlü yollarından biri ise sanattır. Hizmetlerimizde sağladığımız çeşitliliği, zenginliği ve kapsayıcılığı, imza attığımız her işte sürdürüyoruz. ‘Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma’ sergisi de bütün bu amaçlarımıza hizmet ettiği gibi, Türk resminin, sanatının çok önemli bir ismini Havalimanımızda ağırlama gururunu da bizlere yaşatıyor."

İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümündeki İGA ART Galeri A-B Knuckle’da görülebilen serginin küratörlüğünü üstlenen İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf ise, "Bir serginin bir sanatçının bir eserin adını göreceksiniz. Fahrelnissa Zeid bu bağlamda Türkiye’deki sanat tarihinin en önemli sanatçılarından birisi olarak buradaki doğu batı sentezi ve geçmiş günümüzüyle birleştiren sanatçının eserinin yanı sıra belgeleri, bilgileri, belgesellerle beraber aslında ilk olarak bu sergiydi. Onun hayatını öğreneceksiniz. Onunla karşılaşacaksınız. Bu bağlamda figüratif sanattan soyuta, soyuttan figüratif nasıl dönüştüğünü ve bu şekilde doğu batı arasına nasıl ilişki kurduğunu anlatıyoruz. Videolarla, belgesellerle, yazılarla, fotoğraflarla, afişlerle, kitaplarla koleksiyonundan 1960 yılından orijinal eseri ile bu sergiyi bitiriyoruz. Arka kısımda, arkamda gördüğünüz eser ile bu kadar bilgi, belge ardından gerçek sanatsal bir deneyim yaşayıp Fahrelnissa Zeid’in doruk noktasından bir örnek oldu. Bu bilgi, belge teoriktik belgelerin ardından hakikaten Fahrelnissa Zeid’inin sanatsal, estetik gücünü bire bir deneyimleyeceksiniz" dedi.