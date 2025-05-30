Giresun basınının hafızası, kentin simgesi haline gelen Yeşilgiresun Gazetesi, 100. kuruluş yılı dolayısıyla sergi açıldı. "1925’ten Günümüze Giresun Hafızası" başlığıyla açılan sergi, şehrin toplumsal, kültürel ve siyasal tarihine ışık tutan arşivleri gün yüzüne çıkardı.

Kent Konseyi ve Yeşilgiresun Gazetesi işbirliğiyle hazırlanan sergide,1925 yılından itibaren Osmanlıca ve Türkçe olarak yayımlanan gazetenin önemli haber kupürleri, dönemin fotoğrafları ile matbaa araç ve gereçleri sergilendi. Sergi, gazetenin ilk yayımlandığı yer olan Can Akengin Sanat Galerisi’nde açıldı.

Açılışa Giresun’un hafızasını yaşatmaya gönül vermiş isimler yoğun ilgi gösterdi. Gazetenin ikinci ve üçüncü kuşak imtiyaz sahipleri olan Öğütçü ailesi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, il protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Dr. İsmail Cem Feridunoğlu, Yeşilgiresun Gazetesi’nin 100. yılına ulaşmış olmasının yalnızca bir yayıncılık başarısı değil, aynı zamanda şehrin kültürel bir markası haline gelmesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ise "Yeşilgiresun Gazetesi’nin bir asırlık yolculuğunda geçmişe ayna tutan kupürleri, dönemin nabzını tutan haberleri, hafızalara kazınan manşetleri, mizanpajları süsleyen fotoğraflar ve arşiv belgelerini dikkatle inceledik. Bu özel sergiyi hayata geçiren Yeşilgiresun ailesini, Kent Konseyi’ni ve küratör Hüseyin Gazi Menteşeoğlu’nu gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir gazetenin serüvenine değil, aynı zamanda bir kentin yüzyıllık belleğine de tanıklık etme fırsatı sundu.