Manisa’nın Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 40 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Manisa’nın Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen 40 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi çiftçilere dağıtıldı. Çiftçilerin yoğun bir ilgi gösterdiği fide dağıtım programında Belediye Başkanı Erkan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt katılarak çiftçilere paket halindeki fideleri teslim ettiler.

Belediye Başkanı Erkan Kara, çiftçilere yaz sezonunda bol ve bereketli mahsul üretimi olması temennisinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında ilçemizde çiftçilere yönelik 40 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı yaptık. Çiftçilerimizin havaların ısınması ile fideleri toprakla buluşturacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bu yıl ilçemizde çiftçi ve üreticimize yönelik 10 ton nohut, 1 ton susam ve 31 torba ayçiçeği dağıtımı yaptık. Kurumumuz olarak ziraat mühendislerimiz tarafından çiftçilerimize üretim aşamasında da tarlalarında destek vermeyi sürdürüyoruz" dedi.