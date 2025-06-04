Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Haydar İzci, Belediye Başkan Yardımcılarıyla beraber Kurban Bayramı öncesi birimleri ziyaret ederek belediye personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanvekili Haydar İzci, tüm çalışanlarına iyi bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkanvekili İzci’ye Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen İzci, önce şantiyede personelle bayramlaşıp daha sonra belediye bünyesindeki ve Muradiye Ek Hizmet Binası’ndaki birimleri gezerek personelin bayramını kutladı.