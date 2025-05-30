Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), öğrencilerini sektörün öncü kurumlarıyla buluşturarak uygulamalı öğrenme fırsatları sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine teknik bir gezi düzenlendi. Ziyaret, üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olarak dikkat çekti.

MCBÜ’lü öğrenciler, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesinde düzenlenen gezide, teorik bilgilerini pratikle pekiştirme imkânı buldu. Gezi kapsamında; hava platformlarının üretim süreçleri, Ar-Ge çalışmaları, yerli ve milli projelerin gelişim aşamaları, havacılık teknolojilerinde ulaşılan son noktalar ve ileri mühendislik uygulamaları hakkında uzman mühendisler tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

TUSAŞ üretim hatlarını yerinde inceleyen öğrenciler, modern imalat tekniklerini ve teknolojik altyapıyı yakından görme fırsatı elde etti. Teknik gezide ayrıca, savunma sanayine yönelik stratejik projeler ve bu alandaki kariyer imkanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, bu tür gezilerin öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırdığına ve kariyer planlamalarına yön verdiğine dikkat çekerek, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

MCBÜ ile TUSAŞ arasında kurulan bu teknoloji köprüsü sayesinde öğrenciler, savunma sanayi ve havacılık mühendisliği gibi kritik alanlarda vizyon kazanarak geleceğin mühendisleri olma yolunda önemli bir adım attı.