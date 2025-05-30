Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şenliği, bilimsel etkinliklerden kültürel atölyelere, konserlerden spor müsabakalarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Öğrenciler hem eğlendi hem de sınav öncesi moral buldu.

İki gün süren şenlikte, konserler kadar bilimsel etkinlikler, öğrenci topluluklarının renkli performansları ve kültürel atölyeler de dikkat çekti.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından açılan kulüp ve tanıtım stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, çalışmalara dair bilgi aldı ve öğrenci topluluklarını tebrik etti.

Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Alanı’nda akşam düzenlenen birbirinden renkli konser organizasyonları, öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi merkez yerleşke ve diğer yerleşke ve ilçelerde yer alan fakülte ve meslek yüksekokullarında da gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri; akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen futbol, voleybol ve basketbol turnuvalarında kıyasıya mücadele yaşandı. Katılımcılar arasındaki dostça rekabet, coşkulu anlar oluşturdu.

Turnuvalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edilirken, sporla dolu bir kampüs atmosferi oluşturuldu.