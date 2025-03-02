Romanya’da başlayan Dacia-25 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü'ne 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Keşif Bölüğü Komutanlığı da katıldı.ANKARA (İGFA) - 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Keşif Bölüğü Komutanlığının katıldığı, Romanya’da başlayan Dacia-25 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dacia-25 Tatbikatı sonrasında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Keşif Bölüğü Komutanlığı Vuran TTZA, Acar Dual radar, Kargu İHA, MPT 76 piyade tüfeği ve termal silah dürbünü tanıtıldı.

Kaynak: İGF