Malatya’nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde çadır depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde, rezerv alan içerisinde bulunan bir çadır depoda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere hızlı müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekipler, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.