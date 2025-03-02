Sakaya Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde trafik ışıklarına yeşil hilal logosu yerleştirerek yaya ve sürücülerin dikkatini çekti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftasına dikkat çekmek gayesiyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu şehrin muhtelif kavşaklarındaki trafik lambalarına "yeşil hilal" logosu yerleştirilerek farkındalık oluşturdu.